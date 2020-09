In der Kalenderwoche 37 (KW37) vom 07. bis 11. September 2020 füllt sich die Emissions-Pipeline am KMU-Anleihemarkt allmählich. Die saarländische Traditionsbrauerei Karlsberg hat eine neue fünfjährige Unternehmensanleihe 2020/25 (ISIN: DE000A254UR5) mit einem Gesamtvolumen von bis zu 40 Mio. Euro aufgelegt und bietet aktuell ihren Alt-Investoren einen Umtausch in die neue Anleihe an. Der jährliche Zinskupon der nunmehr dritten Karlsberg-Anleihe, die der vorzeitigen Refinanzierung der bestehenden Karlsberg-Anleihe 2016/21 dienen soll, wird zwischen 4,25% und 4,75% liegen. "Mit Blick auf eine langfristige Ertragssteigerung sind wir als innovativer Markensortimenter mit starken Marken, diversifiziertem Produktsortiment sowie breiter Vertriebsorganisation gut für die Zukunft aufgestellt", sagt Karlsberg-Chef Christian Weber im ausführlichen Anleihen Finder-Interview in dieser Woche.

Die Coreo AG hat die Zeichnungsfrist für ihre neue Unternehmensanleihe 2020/25 (ISIN: DE000A289D70) indes um knapp eine Woche bis zum Montag, den 14. September 2020, um 12 Uhr verlängert. Ursprünglich sollte die Zeichnungsphase am Dienstag dieser Woche enden.Die fünfjährige Immobilien-Anleihe (ISIN DE000A289D70) bietet einen jährlichen Zinskupon von 6,75% und hat ein maximales Volumen von bis zu 30 Mio. Euro. Das Solarunternehmen SUNfarming GmbH wagt einen neuen Versuch am KMU-Anleihemarkt und hat die Emission einer fünfjährigen Unternehmensanleihe (ISIN: DE000A254UP9) im Volumen von bis zu 10 Mio. Euro beschlossen. Die fünfjährige Anleihe soll jährlich mit 5,50% verzinst werden und die Emissionsmittel in deutsche Solarprojekte fließen.Das öffentliche Zeichnungs-Angebot über die Zeichnungsfunktionalität "DirectPlace" der Börse Frankfurt startet bereits am 14. September 2020 und läuft voraussichtlich bis zum 12. November 2020. Zudem können Kauforders ab dem 14. September 2020 auch über die Crowdinvesting-Plattform Econeers abgegeben werden.

Die Münchner Euroboden GmbH hatte unlängst ebenfalls bereits eine Anleihe-Emission für das vierte Quartal 2020 angekündigt.Mit Details zur Anleihe hielt sich das Unternehmen bislang zurück, ...

