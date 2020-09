Eine Woche unter 13.000, über 13.000 Punkte - unentschlossen. Rückschläge werden direkt zum Einstieg genutzt, aber sobald es in Richtung neue Rekordstände geht, verlieren die Anleger irgendwie den Mut. Schaukelbörse - wann kommt endlich wieder mal eine klare Richtung? Letztes Wochenende machten wir uns ähnliche Gedanken - würde der zweitägige Korrekturmodus sich am Montag fortsetzen oder nicht - es gab am Samstag den WOCHENRÜCKBLICK - spannende News bei CureVac, USU, RIB, Evotec, Rocket, Varta, ... - und nächste Woche der Sturm oder Und natürlich auch den Rückblick auf "unsere Wasserstoffwerte" ...

Den vollständigen Artikel lesen ...