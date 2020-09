In der abgelaufenen Woche gaben die internationalen Aktienmärkte deutlich nach, obwohl keinerlei fundamentale Nachrichtenverschlechterung vorlag. So verlor der MSCI World (Euro)-Index - 1,5 %.Besonders drastische Gewinnmitnahmen verzeichnete das zuletzt weitaus am stärksten gestiegene Segment von Wachstums- und Technologieaktien, während sich hoch konjunkturzyklische Titel bzw. Gesamtmärkte (wie z.B. Deutschland oder Japan) noch sehr erfolgreich gegen diese Korrektur stemmen konnten.Wie wir allerdings in unserer Analyse vom 06.09. ("Wachstumsaktien-Korrektur fundamental unbegründet") zum Ausdruck brachten, sind Wachstumsaktien gemessen an ihren kurz- wie langfristig (auf 3 Jahre) weitaus besseren Gewinnperspektiven gegenüber hoch konjunktursensitiven Aktien traditioneller Industrie- und Finanzsektoren trotz optisch höherer KGVs aktuell in der Breite als wesentlich attraktiver, wenn nicht gar immer noch als unterbewertet einzustufen. Wir erachten die letztwöchige scharfe Korrektur gerade von Wachstumsaktien fundamentalanalytisch daher weitgehend als unbegründet (mit Ausnahme nur sehr weniger nach allgemeinem Analystenkonsens bis zuletzt tatsächlich als klar überbewertet anzusehender Technologiewerte, wie insbesondere Tesla und Apple).

