von Tim Schäfer, Euro am Sonntag Durch die Einstufung als Angestellte wären Mindestlohn, bezahlte Überstunden und Lohnfortzahlung im Krankheitsfall fällig. Es gibt aber auch gute Nachrichten für das Unternehmen. So kooperiert Uber bei der Medikamentenzustellung an die Haustür mit der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...