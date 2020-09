DJ Deutsche Post: 2.200 Beschäftigte an Warnstreik beteiligt

FRANKFURT (Dow Jones)--Im Tarifkonflikt mit der Deutschen Post haben sich rund 2.200 Beschäftigte an den Arbeitsniederlegungen am Samstag beteiligt. Insgesamt seien bundesweit aktuell etwa 160.000 Pakete - das sind rund 2 Prozent der Tagesmenge - und rund 1,6 Millionen Briefe (3 Prozent der Tagesmenge) betroffen, teilte die Deutsche Post mit. Der Konzern ergreife die notwendigen Maßnahmen um die Auswirkungen für die Kunden so gering wie möglich zu halten.

Die Menge könne sich im Tagesverlauf aufgrund der anhaltenden Streikmaßnahmen noch leicht verändern, entsprechende Ausgleichsmaßnahmen seien an den betroffenen Standorten aber bereits eingeleitet worden. In den stärker durch die Warnstreiks betroffenen Regionen würden die verzögerten Sendungen in den Folgetagen zugestellt.

Verdi fordert für die Tarifbeschäftigten eine lineare Lohnerhöhung von 5,5 Prozent bei einer Laufzeit von zwölf Monaten. Zudem sollen die Auszubildenden und Dual-Studierenden eine monatliche Erhöhung um 90 Euro bekommen und die Postzulage für die verbeamteten Post-Beschäftigten fortgeschrieben werden.

Der Konzern hat noch kein Angebot vorgelegt, will dies aber in der dritten Verhandlungsrunde tun. Diese findet am 21. und 22. September statt.

September 12, 2020

