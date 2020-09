DJ Scholz fordert Aufnahme weiterer Flüchtlinge aus Moria

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Vizekanzler Olaf Scholz (SPD) hat die Aufnahme weiterer Flüchtlinge aus dem griechischen Flüchtlingslager Moria angemahnt. Bei einer Pressekonferenz nach einem EU-Finanzministertreffen in Berlin betonte der Bundesfinanzminister, "dass es nur ein erster Schritt sein kann", was jetzt vereinbart worden sei mit der Aufnahme von 400 minderjährigen Flüchtlingen. "Das muss mehr werden, und ein deutlicher, klarer Schritt sein, den auch Deutschland begleitet mit der eigenen Bereitschaft, in größerem Umfang weitere Flüchtlinge aufzunehmen."

Die Zahlen, die nun möglich geworden seien, seien "eben weit weg von den Anforderungen, die da sind". Dass Deutschland bereit sei, etwas zu tun, "gebietet unsere humanitäre Vernunft", meinte Scholz. Er äußerte die Hoffnung, dass mit dem Brand des Flüchtlingslagers eine europäische Verständigung zur Flüchtlingsaufnahme beschleunigt werden könnte.

