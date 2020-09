Seit vergangenen Mittwoch läuft die Netflix-Doku "The Social Dilemma". Sie zeigt die unschöne und gefährliche Seite der sozialen Medien und lässt dabei jene zu Wort kommen, die sie erschaffen haben. The Social Dilemma oder "Das Dilemma mit den sozialen Medien" anzuschauen, macht keinen Spaß und ist gerade deshalb etwas, das ihr auf jeden Fall tun solltet. Die Dokumentation des Filmemachers Jeff Orlowski zeigt in etwas über einer Stunde und dreißig Minuten akribisch alle Risiken und negativen Entwicklungen, die in den etwas mehr als zehn Jahren, seit denen es soziale Medien gibt, zu ...

Den vollständigen Artikel lesen ...