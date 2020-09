GoldWie bereits in der Vorwoche tendierten die Edelmetalle in dieser Handelswoche wieder uneinheitlich. Dies hatte zum Teil charttechnische Gründe, zum anderen dürfte dies auch zufallsbedingt gewesen sein.An den Aktienmärkten ging es per saldo in den USA wieder abwärts, während der DAX im Berichtszeitraum nach oben tendierte, weil ein Teil der Verluste bereits im Schlusskurs der Vorwoche enthalten war.Der US-Dollar blieb in dieser Woche faktisch unverändert gegen den Euro, weshalb von der Währungsseite auch wenig Impulse für die Edelmetalle ausgingen.Der Goldpreis veränderte sich deshalb wenig überraschend kaum und schloss gegenüber der Vorwoche um 0,33 % höher.

