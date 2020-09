Warren Buffetts Erfolgsbilanz bei der Erwirtschaftung hoher Renditen bedeutet, dass die Befolgung seiner Empfehlungen helfen könnte, um deine Rentenaussichten zu verbessern. Sicherlich besteht das Risiko, dass es in den kommenden Monaten zu einem zweiten Börsencrash kommt. Durch den Kauf hochwertiger Aktien zu niedrigen Preisen und die Konzentration auf die langfristigen Potenziale könntest du jedoch beeindruckende Renditen erzielen und früher in Rente gehen. In den Aktienmarkt investieren Das Kapital ...

Den vollständigen Artikel lesen ...