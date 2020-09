Die deutsche Aktienkultur ist bekanntermaßen nicht die beste, die es gibt. Während der typische Deutsche sein Geld lieber auf die Bank trägt und somit dem Nullzinsniveau gnadenlos aussetzt, profitieren Menschen aus anderen Ländern schon seit Jahrzehnten von den Vorteilen der Kapitalmärkte. Der Einstieg in die Welt der Aktien ist durchaus mit einem gewissen Grad an Überwindungsmut verbunden. Immerhin investiert man echtes Geld, und etwas Wissen sollte man sich vor der ersten Investition in Aktien ...

Den vollständigen Artikel lesen ...