Der massive Crash Anfang des Jahres hat für jede Menge Verunsicherung gesorgt. Denn kaum waren die Aktienkurse im freien Fall, sind sie auch schon wieder gestiegen. Innerhalb eines Monats hat der DAX 40 % an Wert verloren. Seitdem ging es, wenn auch nicht ganz so rasant, immer weiter nach oben. Inzwischen liegt der DAX mit 13.052 Punkten (Stand: 07.09.2020) schon wieder auf dem Niveau vom Jahresanfang. Das zeigt einmal mehr, wie wichtig es ist, immer darauf vorbereitet zu sein, dass es an den Märkten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...