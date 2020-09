Der nächste Börsencrash ist immer nur einen Augenblick entfernt. Selbst dann, wenn es so aussieht, als wäre alles in Butter. Derzeit lassen sich die Börsen mal wieder als Gelddruckmaschinen feiern. Entgegen aller Statistik scheint sich der DAX bisher auch im September über der Marke von 13.000 halten zu können (Stand: 11.09.2020). Der September ist für den DAX im Durchschnitt ein Monat mit tiefroter Rendite. Doch was nicht ist, kann ja noch werden. Die US-Präsidentschaftswahl steht vor der Tür. ...

