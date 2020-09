Osterode am Harz (ots) - Das Schweizer MagazinCORONA TRANSITION (https://corona-transition.org/)hat informelle Gespräche mit mehreren PCR-Labors geführt - und beschreibt in einem Exklusivreport die Ergebnisse. Danach sind die PCR-Tests, mit denen die Covid-19 Fallzahlen erhoben werden, nicht geeicht. Auch unterscheiden sie nicht, ob ein krankheitserregendes Virus vorliegt, oder bloss inaktive Bruchstücke von SARS-CoV-2, die sich bereits seit Wochen im Körper befinden können.Ein weiterer Schwachpunkt sei die Zahl der durchlaufenen Zyklen."Das Fehlen eines verbindlichen Standards kann auf zwei Arten missbräuchlich eingesetzt werden", heißt es im Report, und:"Eine Erhöhung der Zyklen steigert die Anzahl der positiven Testergebnisse, eine Reduktion senkt sie. Es besteht denn auch der Verdacht, dass in China Letzteres getan wurde, weil die Anzahl positiver Testergebnisse plötzlich rapide zurückging, was das erwünschte politische Signal aussandte: Wir haben die Lage im Griff. Das umgekehrte Vorgehen, also mehr Vervielfältigungen, würde dann zu einer Erhöhung der Fallzahlen und einer politischen Rechtfertigung für gewisse Massnahmen führen".Mangels Eichung und validierter Standards habe der PCR-Test ein grosses Manipulationspotential, resümiert CORONA TRANSITION.Originalartikel bei CORONA TRANSITION: Was der PCR kann und was nicht (https://corona-transition.org/was-der-pcr-test-kann-und-was-nicht)Artikel bei DISPARUM lesen (https://disparum.de/f/corona-transition-pcr-test-birgt-enormes-manipulationspotential)Pressekontakt:Redaktion DISPARUMVLAD GEORGESCUKontakt Telefon: +49 5522 3159133Telefax: +49 5522 3159135E-Mail: info@cybercryptic.euein Magazin derCyber Cryptic UG (haftungsbeschränkt)Schwimmbadstr. 2937520 Osterode am HarzHandelsregister: HRB 205766Registergericht: GöttingenUmsatzsteuer-ID: DE325214032Original-Content von: Cyber Cryptic UG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/148247/4705113