Mit dem Video- und Podcastformat Changerider wollen Etventure-Gründer Philipp Depiereux und t3n den Menschen die Angst vor der Digitalisierung und dem Wandel nehmen. In der aktuellen Folge geht es um ein Thema und zwei Meinungen - im Gespräch sind: Magdalena Rogl, Head of Digital Channel bei Microsoft, und Celine Flores Willers, Linkedin-Influencerin und Gründerin. "Fuck Female Empowerment" - oder ist es der einzige Weg für Chancengerechtigkeit und Diversity? Diese Frage steht im Fokus der aktuellen Changerider-Folge. Für ersteres steht die Influencerin Celine Flores Willers. Magdalena Rogl hält dagegen, dass auch heute noch wahnsinnig viel Ungleichheit in der Arbeitswelt herrscht, insbesondere in den Führungsetagen. "Hier geht uns unglaublich viel ...

Den vollständigen Artikel lesen ...