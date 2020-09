United Airlines (UAL): die Aktie der Fluglinie könnte jetzt durchstarten … >>> PULLBACK SETUP

Interessante Chartformation trotz schlechter Kennzahlen: knackiges Long Setup am 20er-EMA mit der United Airlines-Aktie (UAL). Eckdaten HIER bei ratgeberGELD.at.

Symbol:ISIN:Die Aktie der amerikanischen Fluglinie hat im Verlauf der vergangenen sechs Monate etwas über fünf Prozent zugelegt und notiert nach einem Rücksetzer unmittelbar am 20er-EMA. Bis das alte Kursniveau von vor der Corona-Krise erreicht wird, kann es noch ein Weilchen dauern, die Chartformation fordert eine Long Setup aber geradezu heraus.United Airlines hat wie viele andere Airlines unter den Beschränkungen des Luftverkehrs stark gelitten. Entsprechend schlecht fielen die letzten beiden Quartalsberichte des in Chicago ansässigen Unternehmens aus. Der Flugplan ist extrem eingeschränkt und Personal wurde entlassen, um die Kosten zu reduzieren. Ein Ende der Misere ist nicht abzusehen, rein charttechnisch gibt es aber hier die Möglichkeit von einer kurzfristig sehr positiven Kursentwicklung zu profitieren.Kaufsignal: 36.81 USD, Kursziel: 39.86 USD, Stopp Loss: 35.40 USDWir positionieren Trigger und Stopp Loss ober- und unterhalb der letzten Tageskerze und sehen das Kursziel beim Pivot-Hoch vom 11. August. Frische Quartalszahlen gibt es erst wieder am 20. Oktober, so dass wir den eher kurzfristig konzipierten Trade im Idealfall, beispielsweise bei einer vorzeitigen Belebung des Luftverkehrs recht lange laufen lassen könnten.Aussicht: BULLISCHAutor: Thomas Canali besitzt aktuell keine Positionen in UAL.Link zum Originalbeitrag: https://ratgebergeld.at/blog/united-airlines-ual-die-aktie-der-fluglinie-koennte-jetzt-durchstarten/