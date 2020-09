Nachdem Wettbewerber Microsoft seine 2020er Xbox-Palette vorgestellt und um Preise und Verfügbarkeit ergänzt hat, hat sich Sony entschlossen, ebenfalls etwas zu verkünden. Der Termin steht schon mal. Am Mittwoch, den 16. September 2020, wird Sony einen "Showcase" zur kommenden Playstation 5 veranstalten. Das kündigt der japanische Hersteller in einem Blogbeitrag und via Twitter an. Das Event kann live via Youtube und Twitch verfolgt werden. Es soll rund 40 Minuten dauern und um 22:00 Uhr mitteleuropäischer Zeit beginnen. PlayStation 5 Showcase broadcasts live this Wednesday at 1pm Pacific ...

