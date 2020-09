Während Tech korrigiert, rückt die Aktie von McDonald's so langsam in Richtung Rekordhoch vor. Big M feilt derzeit am Image: Der Burger-Dino will grüner werden und sagt deswegen dem Plastikmüllberg den Kampf an. Das hat Corbion längst getan: Das niederländische Unternehmen stellt Bioplastik her. Der Chart sieht top aus.

Den vollständigen Artikel lesen ...