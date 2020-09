Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier hat am Freitag seinen Plan für einen großen gesellschaftlichen Kompromiss für den Klimaschutz vorgestellt. Er will Klimaschutz und Wirtschaft mit einem neuen Pakt zusammenbringen. Er plant eine sogenannte Charta, die Bundestag und Bundesrat noch vor der Bundestagswahl im kommenden Herbst verbindlich beschließen sollen und der sich Länder, Kommunen, Unternehmen und Organisationen anschließen können.Konkret schlug Altmaier insgesamt 20 Punkte vor. Die Charta soll unter anderem nationale Treibhausgas-Minderungsziele für jedes Jahr bis 2050 enthalten. Im Jahr 2050 solle Deutschland "klimaneutral" sein, also unterm Strich keine zusätzlichen Treibhausgase mehr ausstoßen.

