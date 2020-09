BERLIN (dpa-AFX) - Die CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer hat sich zufrieden über den Erfolg ihrer Partei bei den Kommunalwahlen in Nordrhein-Westfalen gezeigt. "Die CDU bleibt in NRW prägende Kommunalpartei und ist eindeutig stärkste Kraft", schrieb sie im Kurznachrichtendienst Twitter. "Das ist ein Beweis für das Vertrauen der Bürger/innen in die Arbeit der Kommunalpolitikerinnen und Kommunalpolitiker der CDU NRW!"

Die Christdemokraten von Ministerpräsident Armin Laschet können nach einer Hochrechnung (19.01 Uhr) für den WDR landesweit mit 36,2 Prozent der Stimmen rechnen. Sie blieben damit um 1,3 Prozentpunkte hinter ihrem Ergebnis von 2014 zurück./and/DP/fba