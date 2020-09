Das Themendepot Edelmetalle konnte sich in der abgelaufenen Handelswoche wieder positiv entwickeln, auch wenn bei Gold, Silber und Platin kurzfristig noch keine klare Richtung erkennbar wurde. Allerdings kam es bei einigen Werten zu ersten Rückkäufen.Die Währungsentwicklung der Investitionswährungen verlief im Berichtszeitraum dabei ebenfalls uneinheitlich. Während der US-Dollar gegen den Euro praktisch unverändert notierte, gewann der Schweizer Franken gegen den Euro 0,44 %, was die Differenz zwischen der Wochenperformance in Franken und Euro im Wesentlichen erklärt. Der südafrikanische Rand gab gegen den Euro parallel 1 % ab, und der australische Dollar blieb wie der US-Dollar gegen den Euro unverändert.Anders als in der Vorwoche konnten die Edelmetalle und mit ihnen die Edelmetallaktien zunehmend von einer abnehmenden Risikobereitschaft profitieren. Gold schloss gegenüber der Vorwoche um 0,33 % höher, während Silber im Berichtszeitraum 0,67 % nachgab. Platin dagegen konnte gleichzeitig um 2,7 % zulegen, und Palladium verteuerte sich parallel um 1,1, %.

