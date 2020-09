von Thomas Strohm, €uro am Sonntag Anleger sollten sich von vorübergehender Aufregung im Vorfeld der Präsidentschaftswahlen in den USA nicht abschrecken lassen, meinen die Experten von Principal Global Investors (PGI). Der polarisierende Wahlkampf in Verbindung mit den Pandemie-Folgen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...