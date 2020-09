Siemens Energy startet am 28.9.. Der Waffenhersteller Hensoldt nennt den Termin noch in dieser Woche. Spektakulär wird es bei Airbnb, die mit einer theoretischen Bewertung bis 20 Mrd. $ antreten wollen. Noch spektakulärer: Palantir wird mit 20 Mrd. $ bewertet und ist wichtigster Partner des amerikanischen CIA als Anbieter von Analysen digitaler Datenmengen. Klingt reichlich kompliziert, aber wird ein Test dafür sein, wie Hightechs im Moment zu bewerten sind. Schließlich: Am 22.9. startet Knaus Tabbert als Nr. 3 im Campinggeschäft mit einem Preis zwischen 58 bis 74 Euro. Mitmachen? Alle fünf werden in der Actien-Börse und im Aktionärsbrief bewertet.



