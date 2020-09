The following instruments on XETRA do have their first trading day 14.09.2020Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 14.09.2020Aktien1 CA94357L1058 Waverley Pharma Inc.2 US82686Q1013 Silence Therapeutics PLC3 US3842782068 Graf Industrial Corp.4 JP3699400002 Japan Airport Terminal Co. Ltd.5 BMG1932V2128 Cash Financial Services Group Ltd.Anleihen1 IT0005421703 Italien, Republik2 XS2177365017 Argentinien, Republik3 USG0446NAT12 Anglo American Capital PLC4 USG0446NAS39 Anglo American Capital PLC5 XS1962589815 Asian Development Bank (ADB)6 US04522KAB26 Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB)7 DE0001053585 Bayern, Freistaat8 CA1107098Y17 British Columbia, Provinz9 CA110709EK47 British Columbia, Provinz10 XS2226917701 CBB International Sukuk Programme Company S.P.C.11 XS2226916216 CBB International Sukuk Programme Company S.P.C.12 XS1757428088 European Investment Bank (EIB)13 XS2101432388 European Investment Bank (EIB)14 XS1848770407 European Investment Bank (EIB)15 XS1564458195 FMS Wertmanagement16 US37045XDB91 General Motors Financial Co. Inc.17 GB00BFWFPL34 Großbritannien und Nord-Irland 18 XS1991124063 Inter-American Development Bank19 XS1888933683 International Bank for Reconstruction and Development20 US45950VLJ34 International Finance Corp.21 XS2231330965 Johnson Controls International PLC22 XS2226969686 Korea, Republik23 US574599BP01 Masco Corp.24 FR0013534484 Orange S.A.25 PL0000112165 Polen, Republik26 PL0000111928 Polen, Republik27 PL0000111738 Polen, Republik28 PL0000109377 Polen, Republik29 US80685XAC56 Schlumberger Finance Canada Ltd.30 CH0344958498 Schweizerische Eidgenossenschaft31 CH0440081393 Schweizerische Eidgenossenschaft32 SG31A8000003 Singapur, Republik33 FR0013534500 Teréga S.A.S.34 CZ0001004600 Tschechien, Republik35 CZ0001005037 Tschechien, Republik36 CZ0001005375 Tschechien, Republik37 CZ0001004477 Tschechien, Republik38 CZ0001004469 Tschechien, Republik 39 US23329RAE62 DNB Bank ASA40 DE000A2LQPE7 Hamburg, Freie und Hansestadt41 XS2231588547 International Bank for Reconstruction and Development42 US471048CK27 Japan Bank for International Cooperation43 US606822BV51 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.44 XS2159892756 BMW Finance N.V.45 US14913R2F38 Caterpillar Financial Services Corp.46 XS2231191748 CPI PROPERTY GROUP S.A.47 FR0013535150 Icade Sante SAS48 XS2231331344 Johnson Controls International PLC49 DE000HLB2XG0 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale50 USQ9194UBC55 Transurban Finance Co. Pty Ltd.