Der Terminmarkt startet ausgesprochen bullish in die neue Woche. Insbesondere die amerikanischen Futures können während des asiatischen Handels starke Kursgewinne verzeichnen, nachdem Pfizer einen Impfstoff bis Ende des Jahres in Aussicht stellte und AstraZeneca seine klinische Studie fortgesetzt hat. Der S&P 500 Future kann vor Börseneröffnung in Europa mehr als 1,1 % auf mehr als 3.360 Punkte zulegen und der Nasdaq-Future steigt sogar um mehr als 1,4 % auf über 11.200 Punkte. Auch der DAX-Future wird mitgerissen und steigt mehr als 0,7 % auf über 13.260 Punkte. Ein deutlicher Kontrast zum schwachen bis verhaltenen Börsenausklang am Freitag.Der DAX beendete den Handel am Freitag nahezu unverändert bei 13.202,84 Punkten (-0,05 %). Auf die gesamte Woche betrachtet, konnte sich die deutsche Benchmark um 2,80 % verbessern. Die Aktien der Deutschen Börse (+1,84 %) und von Covestro (+1,13 %) waren am Freitag die größten Gewinner. Über die gesamte Woche gesehen, führte Daimler die Liste der Gewinner mit einem Plus von 7,18 % an.

Den vollständigen Artikel lesen ...