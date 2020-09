Sachwerte sind wieder interessanter

Investments in Sachwerte sind aus meiner Sicht wieder interessanter geworden.Begründung: Wir leben in Zeiten, in denen sich die Menge an Papiergeld/virtuellem Geld gewissermaßen per Knopfdruck massiv vergrößert - ohne dass die Menge an Gütern/Dienstleistungen in gleichem Umfang steigt.Zu Sachwerten gehören für mich zum Beispiel substanzstarke Aktiengesellschaften - oder auch strategische Metalle.Um was es dabei geht, das habe ich mit dem Metallhändler Gunther Maassen in einem Interview mit "Panorama" aus dem schönen Südtirol erläutert: Interview Panorama Südtirol mit Gunther Maassen (GM) und Michael Vaupel (MV)Sie beide sind Experten für strategische Metalle. nvestieren Anleger in Krisenzeiten in alles, was sich tatsächlich "angreifen" lässt? Sehen Sie da einen Zusammenhang? ...

