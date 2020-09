Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv In der vergangenen Woche präsentierte sich der DAX recht volatil. Am Freitag ging er dann jedoch nahezu unverändert aus dem Handel. Er schloss leicht über 13.200 Punkten. Auf Wochensicht legte er aber recht deutlich um 2,8 Prozent zu. Marktidee: Apple. Apple ist einer der großen Gewinner der vergangenen Monate und einer der Hauptverantwortlichen für die Tech-Rallye in den USA. Zuletzt musste aber auch die Apple-Aktie dem Tempo Tribut zollen. Am Freitag markierte das Papier ein Vier-Wochen-Tief. Aus technischer Sicht scheint der übergeordnete Aufwärtstrend allerdings nicht gefährdet. Aktuell stehen vor allem zwei Ziele im Mittelpunkt.