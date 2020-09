Infineon Long: 48 Prozent-Chance von Harald Zwick - 14.09.2020, 07:30 Uhr Infineon hat seit dem Corona-Sell Off Mitte März einen zweistufigen Trend ausgebildet, wobei der erste Abschnitt Mitte Juni danach in den flacheren Trend übergeht. Der aktuelle Trend ist noch intakt und lässt Prognosen bis in den Bereich um 27 Euro zu. Ein Comeback des Corona-Virus in der kalten Jahreszeit vor der Zulassung einer Impfung könnte allerdings die Wirtschaft wieder nach unten drücken. Auch wenn in diesem Herbst ...

