Eine umweltverträgliche Herstellung von Wasserstoff aus erneuerbaren und CO2-freien Energien wie Sonnen-, Wind- und Wasserenergie hat in den vergangenen Jahren immer mehr an Bedeutung gewonnen. Im Rahmen des "Green New Deal" plant Südkorea rund 73,4 Billionen KRW, also 61 Mrd. US-Dollar, in Projekte zur Gewinnung von Energie und Wasserstoff aus erneuerbaren Ressourcen zu investieren. Dies gehört zu ...

Den vollständigen Artikel lesen ...