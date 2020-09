Er setzt weder auf Batterie noch auf Brennstoffzelle, sondern Biokraftstoff. Das bringt die Szene reichlich durcheinander. Was ist an Gates These richtig und was falsch? Das erläutern wir in dieser Woche.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



Kennen Sie schon das Free TV-Angebot von Bernecker TV? Abonnieren Sie kostenlos den YouTube-Kanal von Bernecker TV unter: www.youtube.com/BerneckerTV

MICROSOFT-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de