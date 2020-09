DAX 30 weiter über wichtigem Support - Enge Seitwärts-Range (!)

Die wichtige Support-Marke bei 12.799 Punkten überhandelte der DAX 30 nun sechs Tage in Folge, unterschritt sie dabei aber kein (!) einziges Mal nachhaltig. Lediglich eine Intraday-Bewegung am 04.09. ließ ihn kurz darunter absacken.

Die Gegenbewegung folgte aber umgehend. Der Bereich bei 12.500 entspricht der Nackenlinie einer nun wohl abgewendeten Schulter-Kopf-Schulter-Formation. Ein nachhaltiger Bruch der 12.500'er Nackenline hätte den deutschen Leitindex bis auf rund 11.700 Indexzähler absacken lassen können.

Der "eigentliche Gefahrenherd" liegt daher nach wie vor erst bei 12.500. Der Markt bleibt kurzfristig hochsensibel und anfällig für nicht erwartete und negative Meldungen. Absicherungen (Stopp- Loss beziehungsweise Take-Profit) sollten daher weiterhin stringent beibehalten oder nachgezogen werden. Die heutige Tagesbandbreite lässt sich nun zwischen 13.315 und 13.117 einordnen. Das wiederholte Halten der Supportmarke bei 12.799 Zählern hat dem deutschen Leitindex nie nötige Stabilität gegeben.

Die Aussagekraft der chart- und markttechnischen Marken vor allem in Phasen irrationaler Bewegungen und Marktreaktionen zeigt sich speziell in solchen Phasen immer wieder. Die markttechnischen Indikatoren zeugen von einem seitwärts gerichteten Handelstag. Sowohl MACD als auch Slow-Stochastik tendieren neutral. Das Momentum oszilliert knapp im positiven Bereich. Der DAX 30 kehrt allerdings erst ab Kursen von rund 13.500 wieder in seinen kurzfristigen Aufwärtstrend zurück.

