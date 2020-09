Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Der deutsche Leitindex hat unter dem Strich eine gute Woche hinter sich. Insgesamt legte er 2,8 Prozent zu. Am Freitag schaffte es der DAX darüber hinaus sich in einem kleinem Endspurt über der Marke von 13.200 Punkten zu halten. Bei den Einzelthemen geht es heute um Microsoft, Nvidia, Softbank, Euro, Adidas, Deutsche Börse, Daimler, Volkswagen und ProSiebenSat.1. Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin DER AKTIONÄR, informiert über die Lage an den Märkten. Live aus Frankfurt meldet sich Korrespondentin Viola Grebe mit einem ersten Stimmungsbericht kurz vor Handelsbeginn.