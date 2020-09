DGAP-News: Fonterelli GmbH & Co KGaA / Schlagwort(e): Jahresergebnis

Fonterelli GmbH & Co KGaA: Zufriedenstellender Jahresabschluss 2019/2020



14.09.2020 / 09:00

Das Ergebnis im abgelaufenen Geschäftsjahr 2019/2020 (30. Juni) bewegt sich im Rahmen der Erwartungen. Der Umsatz verringerte sich von 217 TEUR auf 75 TEUR; darin enthalten sind Nachbesserungen aus bereits getätigten Exits und erstmals Umsätze aus dem Verkauf von Kunsteditionen. Obwohl im Berichtsjahr Kosten für die Durchführung von Kapitalerhöhungen anfielen und kein Exit erfolgte, ist das Ergebnis vor Abschreibungen mit 7 TEUR positiv. Der Jahresfehlbetrag beträgt 36 TEUR (Vorjahr: Jahresüberschuss: 135 TEUR). Das Eigenkapital liegt bei 3,01 € / Aktie, wobei stille Reserven unberücksichtigt sind. Die Guthaben bei Kreditinstituten betragen zum Bilanzstichtag 630 TEUR. Im laufenden Geschäftsjahr rechnen wir mit steigenden Umsätzen, insbesondere einer Zunahme der Erlöse aus dem Verkauf von Kunsteditionen und Premium-Weinen. Bei unveränderten Rahmenbedingungen gehen wir von einem positiven Ergebnis im laufenden Geschäftsjahr aus. Die Geschäftsführung

www.fonterelli.de Kontakt:Dr. Andreas BeyerGeschäftsführerFonterelli GmbH & Co. KGaAWaldhornstr. 680997 MünchenMehr Informationen unterwww.fonterelli.de

