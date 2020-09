Für die Einführung ihrer beiden neuen Gesichtspflegelinien benötigte die polnische Premiummarke Dr. Irena Eris eine sekundäre Produktverpackungslösung. Diese sollte das Bestreben der Marke klar zum Ausdruck bringen: für ihre innovativen Produkte das höchste Qualitätsniveau bieten. Die Lösung bestand in der Wahl von Sappis Zellstoffkarton Algro Design Nature, um die am besten geeignete Verpackung für die Kosmetiklinien "Authority" und "Art of Lifting" zu erhalten.Der Karton spiegelt den Anspruch der Marke hinsichtlich höchster Qualität perfekt wider. Er ist die optimale Ergänzung, da er unübertroffene ...

Den vollständigen Artikel lesen ...