Der DAX dürfte am Montag mit Kursgewinnen in den Tag starten und damit seine positive Wochenperformance von 2,8 Prozent zunächst ausbauen. Die Vorgaben von der Wall Street sind gemischt: Während der Dow Jones und der S&P 500 am Freitag fester schlossen, tendierte der amerikanische Technologiesektor erneut schwächer. In der laufenden Woche steht zwar der Notenbank-Entscheid in den USA an - Überraschungen sind angesichts der aktuellen Situation nicht zu erwarten. Alle relevanten Entwicklungen sehen ...

