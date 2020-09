Vaduz (ots) - Von Freitag, 18. bis Samstag, 19. September 2020 findet in Eschen der Gruppenführerkurs für Feuerwehrleute statt, welcher vom Kurskommandanten Peter Ospelt aus Vaduz, geleitet wird.



Den 26 Teilnehmern aus den Betriebs- und Gemeindefeuerwehren des Landes werden an diesem Kurs die Verantwortung eines Gruppenführers und dessen Aufgaben näher gebracht. Die Teilnehmer lernen wie man kleine Übungen vorbereitet und mit einer Gruppe durchführt.



Zu dem Kurs gehören praktische Übungen, welche verteilt über das Gemeindegebiet in Eschen stattfinden.



Pressekontakt:



Amt für Bevölkerungsschutz

Peter Ospelt, Kurskommandant

T +423 791 20 20



Original-Content von: Fürstentum Liechtenstein, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000148/100855421

