Evotec SE (ISIN: DE0005664809) liefert Schlag auf Schlag: Heute gab man eine Partnerschaft mit dem französischen BIOASTER Technological Research Institute zur Förderung der Erforschung von Infektionskrankheiten bekannt. Und der Aktienkurs verbleibt weiter in seiner Hnadelrange im bereich 22,00 EUR, weit entfernt von bereits dieses Jahr gesehenen Hochs über 26,00 EUR - was ist passiert könnte man fragen. Wieder eines der Zukunftsprojekte von denen Evotec in den letzten Wochen so viele bieten konnte:Zuerst im letzten Monat die Kooperation mit Quantro - ein Zukunftsprojekt - am 05.08. die neue Kooperation ...

Den vollständigen Artikel lesen ...