DJ Pfizer-CEO: Corona-Impfstoff könnte bis Jahresende verfügbar sein

Von Mike Murphy

NEW YORK (Dow Jones)--Der US-Pharmakonzern Pfizer wird voraussichtlich bis Ende Oktober wissen, ob sein experimenteller Covid-19-Inpfstoff wirksam ist. Nach einer Zulassung könnte er dann bis zum Jahresende in den USA verteilt werden, sagte Pfizer-CEO Albert Bourla dem Fernsehsender CBS News.

Es bestehe eine "hohe Wahrscheinlichkeit", dass der US-Gesundheitsbehörde Food and Drug Administration (FDA) bis Ende Oktober die Schlüsseldaten aus der Spätphase der klinischen Studien übermittelt werde, sagte Bourla in der Sendung "Face the Nation". Pfizer produziere den Impfstoff bereits.

"Wir haben bereits mit der Herstellung begonnen, und wir haben bereits Hunderttausende von Dosen produziert, für den Fall, dass wir eine gute Studienauswertung haben, die schlüssig ist und mit der die FDA sowie der beratende Ausschuss sich wohl fühlen."

Pfizer arbeitet bei der Entwicklung des Coronavirus-Impfstoffs mit dem deutschen Unternehmen Biontech zusammen. Sollte die Zulassung scheitern, müsste der US-Konzern eine finanzielle Belastung verbuchen. CEO Bourla will keine staatlichen Mittel in Anspruch nehmen, damit die Entwicklung des Impfstoffs nicht in politisches Fahrwasser gerät. Bislang investierte Pfizer nach seinen Angaben bereits rund 1,5 Milliarden Dollar in die Entwicklung.

"Letzten Endes ist es nur Geld", sagte er. "Aber das wird dem Unternehmen nicht das Genick brechen, auch wenn es schmerzhaft sein wäre", sagte er zu der Möglichkeit, dass sich der Impfstoff nicht als wirksam erweisen könnte.

