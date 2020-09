Softbank verkauft den britischen Chip-Designer Arm Holdings für über 40 Milliarden Dollar (etwa 33,74 Milliarden Euro) an den US-Chiphersteller Nvidia. Durch den Verkauf wird Nvidia alle Anteile von Arm gegen einen Mix aus Bargeld und Aktien erwerben, meldete das Wall Street Journal in seiner Online-Ausgabe am Wochenende.In den vergangenen Monaten war schon oft über den Verkauf von Arm spekuliert worden, der Chip-Hersteller Nvidia galt als heißester Kandidat. Softbanks CEO Masayoshi Son hatte eine ...

Den vollständigen Artikel lesen ...