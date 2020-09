Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Renditeveränderungen an den Anleihemärkten hielten sich in der Berichtswoche in Grenzen, so die Experten von Union Investment.Mit Blick auf die US-Zinskurve sei in den langen Laufzeiten ein Renditerückgang um maximal vier Basispunkte zu beobachten gewesen (30 Jahre). Die deutsche Zinsstrukturkurve habe mit minimalen Renditeveränderungen am kurzen Ende (ein Basispunkt Anstieg) nahezu unverändert gelegen. In der Peripherie habe Italien sehr erfolgreich eine neue Staatsanleihe (20 Jahren Laufzeit) bei den Anlegern platziert. Die Zeichnungswünsche der Anleger im Orderbuch hätten sich auf 80 Milliarden Euro belaufen, letztlich seien Papiere im Gegenwert von zehn Milliarden Euro zugeteilt worden. ...

