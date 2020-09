Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Der richtungweisende Bund-Future (ISIN DE0009652644/ WKN 965264) konnte zum Wochenschluss erneut die August-Abwärtstrendlinie überwinden, berichten die Analysten der Helaba.Die 10-jährigen Peripheriespreads gegenüber Bunds hätten sich marginal ausgeweitet. BTPs würden momentan 151 Basispunkte über den deutschen Pendants rentieren. In Portugal und Spanien lägen die Differenzen bei 80 bzw. 78 Basispunkten. Am Primärmarkt bleibe es zum Wochenstart ruhig. Im Laufe der Woche stünden Auktionen in Frankreich, Spanien und der Slowakei an. Den Auftakt gebe morgen die deutsche Finanzagentur mit einer siebenjährigen Bund. ...

