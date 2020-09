Das Ringen um die populäre Video-App Tiktok in den USA ist entschieden. DER AKTIONÄR hat bereits berichtet, dass in letzter Minute sich ein Deal zwischen Oracle und dem TikTok-Betreiber ByteDance abzeichnet. Nun wurden diese zunächst in den Medienberichten kursierenden Gerüchte offiziell bestätigt.Allerdings gehe es dabei nun nicht mehr um einen kompletten Verkauf des US-Geschäfts, sondern lediglich um eine Rolle für Oracle als "Technologie-Partner" im amerikanischen Markt.Eine mögliche Rolle für ...

