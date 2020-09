Düsseldorf (ots) - Nebenbei auf Amazon Produkte verkaufen und so ein passives Einkommen generieren - das Amazon-FBA-Programm macht genau das möglich. Insbesondere in Zeiten der Corona-Krise ist dieses Geschäftsmodell reizvoll, denn das Onlineshopping und vor allem Amazon boomen. Der US-Versandhandelsriese konnte seinen Umsatz um 40 Prozent auf fast 90 Milliarden Dollar steigern. Doch wie kann man an diesem Gewinn partizipieren? Die Agentur AMZCOMPLETE verfügt über die nötige Fachkenntnis sowie Erfahrung und kann beim Aufbau eines erfolgreichen Amazon-Business unterstützen.Weltweit führende Full-Service-Amazon-AgenturAMZCOMPLETE ist die weltweit führende Full-Service-Amazon-Agentur und hat sich auf den Aufbau voll automatisierter und hochprofitabler Amazon-FBA-Unternehmen spezialisiert. Von den erfolgserprobten und ganzheitlichen Lösungen der Agentur konnten in den letzten vier Jahren mehr als 400 Kunden profitieren. Das Team mit 75 Mitarbeitern, angeführt von den Gründern Anthony Filipiak und Lorenzo Kotalla, besteht aus Experten für jeden einzelnen Prozess und nutzt unterschiedliche Tools, die nahezu alle Zahlen, Daten und Fakten liefern, die es braucht, um Umsätze und Gewinne skalierbar zu machen. Die Erfahrungen haben gezeigt, dass es einen klaren Faden geben muss, nachdem agiert wird, um den schnellstmöglichen Weg zum Erfolg zu nehmen - das Team mit Sitz in Düsseldorf verkauft Produkte, von denen die Mitarbeiter genau wissen, dass Menschen sie kaufen. AMZCOMPLETE übernimmt die komplette Umsetzung - angefangen bei der Suche eines passenden und profitablen Produkts über die Bestellung und den Import bis hin zur Vermarktung und Optimierung.Dabei ist AMAZON FBA keine kurzfristige Modererscheinung, sondern ein langfristiges Business. Für Kunden stellt es ein Investment in die Zukunft dar, die noch heute gestaltet werden kann. Der Kunde kann so ohne eigenen Aufwand und ohne eine Vision oder zündende Idee ein passives Einkommen generieren und sich eine berufliche Perspektive aufbauen. Er wird aber über alle Schritte auf dem Laufenden gehalten und lernt währenddessen, wie er selbst erfolgreich Produkte auf Amazon verkaufen kann. Die Kombination aus Theorie und Praxis ermöglicht einen perfekten Start ins Business.Die Vorteile von Amazon FBAFBA steht für Fulfillment by Amazon. Das bedeutet: Man kann einen eigenen Onlineshop für bestimmte Produkte betreiben und die Logistik gegen eine Gebühr von Amazon abwickeln lassen. Dank automatisierter Prozesse kann man den Onlineshop problemlos neben Job und Familie managen und von jedem Ort der Welt aus arbeiten - benötigt werden lediglich ein Internetzugang und ein Computer oder ein mobiles Endgerät. Ein öffentlicher Auftritt ist hingegen nicht erforderlich. Das Amazon-FBA-Programm macht es möglich, Erfolg mit dem zu haben, woran man auch selbst Spaß hat, und sich selbst zu verwirklichen. Letztlich baut man eine Marke auf, die in ein paar Jahren auch unabhängig von Amazon erfolgreich sein kann. Die Profis von AMZCOMPLETE wissen aber: Für den Erfolg muss man bereit sein, neue Wege zu gehen und zu investieren.Pressekontakt:Natalie PrinzAMZ Invest GmbHWerftstraße 1640549 DüsseldorfE-Mail: n.prinz@amzcomplete.deWebsite: www.amzcomplete.deOriginal-Content von: AMZ Invest GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/148190/4705508