Intel-Puts mit hohen Chancen bei Fortsetzung der Abwärtsbewegung

Laut einer im BNP-Newsletter "dailyAktien" veröffentlichten Analyse droht bei der Intel-Aktie (ISIN: US4581401001) kurzfristig eine weitere Verkaufswelle. Hier die Analyse:

"Rückblick: Die Intel-Aktie markierte am 24. Januar 2020 ein Mehrjahreshoch bei 69,29 USD. Anschließend geriet die Aktie deutlich unter Druck und fiel beinahe auf die wichtige Unterstützung bei 42,76 USD zurück. Von dort aus erholte sich die Aktie wieder, scheiterte aber trotz eines kurzen Anstiegs darüber an der Widerstandszone zwischen 62,13 und 63,70 USD. Nach den letzten Quartalszahlen kam es zu einem starken Kursrückgang. Die Intel-Aktie riss zunächst ein großes Abwärtsgap und fiel dann einige Tage später auf 46,70 USD zurück. Dort startete eine kleine Erholung, an die Unterkante des Abwärtsgaps.

Ausblick: Der Intel-Aktie droht kurzfristig eine weitere Verkaufswelle. Diese könnte zu Abgaben bis ca. 42,76 USD führen. Damit sich das Chartbild auf mittelfristige Sicht wieder aufhellt, müsste die Aktie in das Abwärtsgap vom 24 Juli eindringen. Dafür ist ein Anstieg über 52,18 USD notwendig. Gelingt dies, dann könnte es zu einer Aufwärtsbewegung in Richtung 59,98 USD kommen."

Gibt die Intel-Aktie, die derzeit bei 49,76 USD indiziert wird, in den nächsten Wochen auf 43 USD nach, dann wird sich ein Investment in Short-Hebelprodukte bezahlt machen.

Put-Optionsschein mit Strike bei 45 USD

Der HVB-Put-Optionsschein auf die Intel-Aktie mit Basispreis 45 USD, Bewertungstag 18.11.20, BV 0,1, ISIN: DE000HR0VXY9, wurde beim Intel-Aktienkurs von 49,76 USD und dem Euro/USD-Kurs von 1,186 USD mit 0,11 - 0,12 Euro gehandelt.

Gibt die Intel-Aktie innerhalb des kommenden Monats auf 43 USD nach, dann wird sich der handelbare Preis des Puts bei etwa 0,29 Euro (+142 Prozent) befinden.

Open End Turbo-Put mit Basispreis und KO-Marke bei 54,6713 USD

Der BNP-Open End Turbo-Put auf die Intel-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 54,6713 USD, BV 0,1, ISIN: DE000PD0TR62, wurde beim Intel-Kurs von 49,76 USD mit 0,46 - 0,49 Euro taxiert.

Wenn die Intel-Aktie in nächster Zeit auf 43 USD nachgibt, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Puts auf 0,98 Euro (+100 Prozent) erhöhen - sofern die Intel-Aktie nicht vorher auf die KO-Marke oder darüber hinaus ansteigt.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Intel-Aktien oder von Hebelprodukten auf Intel-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: hebelprodukte.de