Die Bullen schwingen heute bei Schaeffler eindeutig das Zepter. Denn die Aktie kann aktuell ein Plus von rund zwei Prozent vorzeigen. Für einen Anteilsschein müssen damit nun 5,97 EUR hingelegt werden. Reißen die Bullen nun alles an sich oder ist in den nächsten Tagen Vorsicht geboten?

Anmerkung der Redaktion: Startet Schaeffler jetzt richtig durch? Mit dieser Frage beschäftigt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...