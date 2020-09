Die Analysten von Wood & Co haben ein Update zu den heimischen Immo-Aktien veröffentlicht: Die Empfehlung für S Immo wird mit "Hold" bestätigt, das Kursziel wird von 22,6 auf 17,1 Euro zurückgenommen. Bei der CA Immo stufen die Wood-Analysten von "Hold" auf "Buy" hoch, nehmen das Kursziel aber von 36,3 auf 30,5 Euro zurück. Wood & Co bestätigt zudem die Immofinanz mit "Hold" und reduziert das Kursziel von 25,7 auf 14,4 Euro. Bei Atrium wird das "Hold" bekräftigt, das Kursziel von 3,59 auf 2,60 Euro zurückgehommen und bei Warimpex bleiben die Analysten ebenfalls auf "Hold" und passen das Kursziel von 1,70 auf 1,30 Euro an. Concorde Sec. empfiehlt Raiffeisen Bank International mit "Buy" und Kursziel 24,5 Euro. Auch zu Erste Group sagen die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...