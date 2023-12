Die Analysten der Erste Group haben in ihrer Wochenpublikation "Equity Weekly" die Unternehmens-News von heimischen Börsenotierten kommentiert bzw. neue Research-Reports veröffentlicht. Hier einige Fazits: Zur VIG: "Für das Gesamtjahr 2023 erwartet der Vorstand nun ein Vorsteuerergebnis am oberen Ende der Bandbreite von EUR 700 - 750 Mio. Mit der neuen Dividendenpolitik hat die VIG eine Untergrenze für Dividendenzahlungen eingeführt, die künftige Ausschüttungen für Aktionäre berechenbarer macht. Insgesamt betrachten wir das Q3-Update sowie die neue Dividendenpolitik als unterstützend für die Aktie und bleiben bei unserer positiven Meinung zur VIG." Zu CA Immo "Der Vorstand hob seine Guidance 2023 leicht an und erwartet nun ein EBITDA von über EUR 300 Mio. (zuvor: über ...

