Der britische Pharmakonzern AstraZeneca hat den Rückschlag bei der Entwicklung eines Corona-Impfstoffes recht gut wegstecken können. Zwar hatte die Aktie zeitweise bis auf 7,9 Pfund korrigiert. Doch inzwischen hat sich der Nebel schon wieder etwas gelichtet und die Aktie hatte bereits erste Erholungstendenzen gezeigt, die wohl in der neuen Woche weiter verstärkt werden können.Denn wie das Unternehmen mitteilte, darf man in Großbritannien die kurzfristig ausgesetzte Testreihe zum Impfstoff wieder aufnehmen. Noch mal kurz: Was war passiert?Sicherheit geht trotz Eile vorDas Unternehmen hatte weltweit seine Testreihen gestoppt, nachdem bei einem Probanden schwere Nebenwirkungen festgestellt wurden. Hier gehört es dann zum üblichen Procedere, dass erst einmal die Fragen der Medikamenten-Sicherheit geklärt werden. Augenscheinlich wurde hier allerdings wohl nichts Gravierendes festgestellt, was mit dem Impfstoff direkt zusammenhängt, sondern wohl augenscheinlich mit gesundheitlichen Problemen des Teilnehmers zusammenhing.

Den vollständigen Artikel lesen ...