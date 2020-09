Noch immer sind für TUI am Horizont keinerlei guten Nachrichten zu sehen. Stattdessen gibt es dicht getaktet Meldungen, welche den Anlegern eher weniger gefallen dürften. Immer mehr beliebte Winterziele sind für Urlauber in diesem Jahr keine Option, noch dazu verbrennt der Reiseveranstalter viel Geld und einige Experten fragen sich schon, wie lange die Staatshilfen diesen Defizit noch ausgleichen können. Als wäre all das nicht genug, gibt es nun auch noch von Seiten der Börsen miese Neuigkeiten. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...