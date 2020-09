Der DAX ist am Montag sehr freundlich in den Handel gestartet. Der Bereich um 13.300 erweist sich aber nach wie vor als scheinbar unüberwindliche Hürde. Offensichtlich wollen sich die Anleger vor der Sitzung der US-Notenbank am Mittwoch nicht zu weit aus dem Fenster legen. Außerdem hat sich an den Belastungsfaktoren (Brexit, Corona-Neuinfektionen, Streit um US-Konjunkturpaket) nichts geändert.Aus technischer Sicht bildet der DAX im Bereich von 13.300 eine massive Widerstandszone aus. Sollte der ...

