Puma sichert sich Vertrag mit Neymar: Aktie mit neuem Kaufsignal

Dem Sportartikelanbieter Puma (WKN: 696960 / ISIN: DE0006969603) ist ein neuer Coup geglückt, der auch der Aktie neuen Kursauftrieb bescheren könnte. Wie das in Herzogenaurach ansässige Unternehmen am Samstag per Ad-hoc-Meldung bekanntgab, wurde ein langjähriger Vertrag mit dem brasilianischen Fußball-Star Neymar Jr., vertreten durch NR Sports, geschlossen.

Markenbotschafter

Der erfolgreichste Spieler seiner Zeit wird nicht nur den legendären Puma-King-Fußballschuh auf dem Spielfeld tragen, sondern auch ein Markenbotschafter abseits des Spielfelds sein und Pumas wichtigste Lifestyle- und Trainingsprodukte sowie vom Sport inspirierte Schuhe und Textilien tragen.

"Es ist fantastisch, dass Neymar Jr. Teil unserer Puma-Familie wird," erklärte Bjørn Gulden, der Vorstandschef von Puma. "Er ist einer der besten Spieler in der Welt und hat einen unglaublich großen Einfluss auf die globale Fußball- und Jugendkultur. Wir sind sehr begeistert und freuen uns darauf, mit ihm auf und abseits des Fußballplatzes zu arbeiten."

